Прибыль к вам больше не прилипнет: где дома нельзя хранить "капусту"

Эти места являются энергетическими "ловушками"

Любая вещь дома может влиять на гармонию. По народным приметам, деньги также имеют особое значение и их надо правильно хранить.

Считалось, что от того, где их хранят в доме, зависит не только материальный достаток, но и финансовое положение всей семьи. Наши предки придерживались определенных правил и остерегались держать сбережения там, где они могли "растерять силу" или даже принести убытки, как объясняет "Телеграф".

Деньги в тумбочке

Где нельзя их класть

на столе — это "рассеивает" достаток и влечет лишние затраты;

под подушку или матрас – сон "оттягивает" финансовую энергию;

на кухне и в ванной — будете тратить на ремонт техники;

в кармане – не будет прибыли.

Зато лучше всего считалось хранить купюры в специальном ящике или кошельке красного или зеленого цвета. По верованиям это привлекает удачу и помогает накапливать деньги.

Красный и зеленый кошельки

