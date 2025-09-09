Укр

Прибыль к вам больше не прилипнет: где дома нельзя хранить "капусту"

Марина Бондаренко
Комната
Комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти места являются энергетическими "ловушками"

Любая вещь дома может влиять на гармонию. По народным приметам, деньги также имеют особое значение и их надо правильно хранить.

Считалось, что от того, где их хранят в доме, зависит не только материальный достаток, но и финансовое положение всей семьи. Наши предки придерживались определенных правил и остерегались держать сбережения там, где они могли "растерять силу" или даже принести убытки, как объясняет "Телеграф".

Где нельзя хранить деньги дома
Деньги в тумбочке

Где нельзя их класть

  • на столе — это "рассеивает" достаток и влечет лишние затраты;
  • под подушку или матрас – сон "оттягивает" финансовую энергию;
  • на кухне и в ванной — будете тратить на ремонт техники;
  • в кармане – не будет прибыли.

Зато лучше всего считалось хранить купюры в специальном ящике или кошельке красного или зеленого цвета. По верованиям это привлекает удачу и помогает накапливать деньги.

Где лучше хранить деньги
Красный и зеленый кошельки

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть в вашем доме может храниться одежда, которая принесет сплошные проблемы. Она будет влиять на гармонию — будет высасывать положительную энергию.

