Главным ингредиентом является сало: от этого блюда воняет до конца дня, но его до сих пор готовят

Марина Бондаренко
Намазка на хлеб
Намазка на хлеб. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо очень сытное

В СССР среди самых распространенных намазок была не только кабачковая икра с майонезом, но и смесь из рубленого свиного сала и чеснока. Это блюдо готовили в большинстве семей, ведь оно было простым, калорийным и быстрым в приготовлении.

Для намазки брали свежее или поджаренное сало, мелко рубили или перемалывали вместе с чесноком. Еще могли добавлять соль, перец и немного майонеза, чтобы смесь была более мягкой, как вспоминает "Телеграф".

Намазка из сала и чеснока

Готовую массу намазывали на хлеб, который предварительно могли поджарить и подавали в качестве дополнения к горячему борщу или другому блюду. Однако это блюдо редко можно было встретить на застолье.

В то же время после трапезы запах чеснока оставался во рту на довольно долгое время, но это мало кого смущало в течение дня. Его невозможно было "заесть" даже жвачкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в советские времена было еще одно популярное "пахучее" блюдо, после которого не помогало даже проветривание. Но, несмотря на специфический запах, оно готовилось очень часто и было на столах многих семей.

