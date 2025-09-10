Поймал с первого заброса: в Киеве рыбак поймал исчезающую серебряную рыбу (фото)

В украинских реках эта рыба становится все более редкой

Рыбалка всегда приносит неожиданные впечатления, а подчас и настоящие трофеи. Именно так произошло на реке Десенко: рыбак Игорь уже с первого заброса вытащил хищника — белизну, более известное под названием жерех.

Фото опубликовал местный Telegram-канал. В комментариях рыбак поделился наживкой – это воблер Flagman Swim Spark 88SP F103.

В Киевской области мужчина поймал жереха (белизну)

Место клева

Что известно о трофее

Жерех (Leuciscus aspius) – это редкая и ценная пресноводная рыба из семейства карповых, обитающая в больших реках бассейнов Черного, Балтийского и Каспийского морей. Этот хищник имеет удлиненное серебристое тело с темноватой спиной, большим ртом и заметно выступающей вперед нижней челюстью. Взрослые особи достигают 120 сантиметров в длину и весят до 12 килограммов, хотя в большинстве своем вырастают примерно до 80 см.

Рыба жерех (белизна)

Особенность жереха заключается в его необычном способе охоты. Он выпрыгивает из воды и бьет передней частью тела по поверхности, оглушая стайку мелких рыб. В его рацион входят преимущественно мальки, а также насекомые, ракообразные и другие беспозвоночные. Благодаря силе и осторожности, эта рыба считается престижным трофеем среди рыбаков. Чаще ее ловят на поверхностные мормышки и воблеры, как удалось киевлянину Игорю.

В то же время ученые бьют тревогу: в украинских реках жерех становится все более редким. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала в комментарии "Телеграфу", что эта тенденция наблюдалась еще до начала войны. По ее словам, больше всего страдают так называемые реофилы — рыбы, которые живут исключительно в водах с быстрым течением и нуждаются в высоком уровне кислорода. Среди них — елец, подуст и жерех.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Дунае мужчине удалось вытащить сазана весом около 6 килограммов. Рыба клюнула на прикормку из кукурузы и опарышей.