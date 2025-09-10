Зловив із першого закиду: у Києві рибалка впіймав зникаючу срібну рибу (фото)

В українських річках ця риба стає дедалі рідкіснішою

Риболовля завжди приносить несподівані враження, а часом і справжні трофеї. Саме так сталося на річці Десенка: рибалка Ігор уже з першого закиду витягнув хижака — білизну, більш відому під назвою жерех.

Фото опублікував місцевий Telegram-канал. У коментарях рибалка поділився наживкою — це воблер Flagman Swim Spark 88SP F103.

На Київщині чоловік впіймав жереха (білизну)

Місце кльову

Що відомо про трофей

Жерех (Leuciscus aspius) — це рідкісна й цінна прісноводна риба з родини коропових, яка мешкає у великих річках басейнів Чорного, Балтійського та Каспійського морів. Цей хижак має видовжене сріблясте тіло з темнуватою спиною, великим ротом і нижньою щелепою, що помітно виступає вперед. Дорослі особини сягають до 120 сантиметрів у довжину та важать до 12 кілограмів, хоча здебільшого виростають приблизно до 80 см.

Риба жерех (білизна)

Особливість жереха полягає в його незвичайному способі полювання. Він вистрибує з води та б'є передньою частиною тіла по поверхні, оглушуючи зграйку дрібних риб. У його раціон входять переважно мальки, а також комахи, ракоподібні та інші безхребетні. Завдяки силі та обережності ця риба вважається престижним трофеєм серед рибалок. Найчастіше її ловлять на поверхневі блешні та воблери, як вдалося киянину Ігорю.

Водночас вчені б'ють на сполох: в українських річках жерех стає дедалі рідкіснішим. Іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла в коментарі "Телеграфу", що ця тенденція спостерігалася ще до початку війни. За її словами, найбільше страждають так звані реофіли — риби, які живуть виключно у водах зі швидкою течією та потребують високого рівня кисню. Серед них — ялець, підуст та жерех.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Дунаї чоловіку вдалося витягнути сазана вагою близько 6 кілограмів. Риба клюнула на підгодовування з кукурудзи та опаришів.