Даже за город выезжать не пришлось: настоящего гиганта поймали в Днепре на популярном пляже (фото, видео)

Рыба сдаваться не хотела

С древних времен люди, населявшие территорию Украины, селились возле крупных рек из-за наличия крупной рыбы. И даже в сегодняшние времена многие мужчины любят провести свой день возле воды, чтобы достать оттуда настоящих речных "монстров". При этом далеко не всегда для этого надо выезжать за пределы крупного города.

Например, рыбак смог достать огромного толстолобика прямо в центре Днепра. Фотографии были получены от читателя "Телеграфа".

По его информации, рыба весит более 10 килограммов, а достать ее удалось из Днепра в районе пляжа на Монастырском острове. Это практически в центре города.

На кадрах, которые показал рыбак, заметно, что его добыча просто так сдаваться не хотела и некоторое время пыталась сбежать.

В Днепре поймали огромного толстолобика

Рыба весит больше 10 килограммов

Поймать его удаллось практически в центре города

Рыба долго боролась за жизнь, но в конечном итоге стала трофеем

Как известно, толстолобики это весьма распространенная в Украине рыба, которая в некоторых случаях может достигать 50 килограммов, но в среднем их вес не превышает 20-35 килограммов. Живут они в пресных водоемах около 5-7 лет и питаются микроскопическими водорослями или зоопланктоном, процеживая его из воды. Именно поэтому его считают хорошим помощником в борьбе с цветением воды.

В Украине толстолобиков часто употребляют в пищу, а сезон их отлова наступает ежегодно с начала мая до средины сентября. Опытные рыбаки для ловли советуют выбирать безветренную жаркую погоду, а также места с чистой водой. Если же вода мутная, то это значит, что у этих рыб достаточно пропитания, чтобы проигнорировать крючок с наживкой.

