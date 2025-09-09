Трофей из Дуная: рыбак вытащил почти 6-килограммовую добычу (видео)

Крючок зацепился за губу рыбы

На реках нередко встречаются настоящие трофейные уловы, и каждый рыбак мечтает похвастаться добычей, отличающейся размером и видом. На этот раз удача улыбнулась рыбалке на Дунае.

Мужчине удалось вытащить сазана весом около 6 килограммов. Рыба клюнула на прикормку из кукурузы и опарышей, как пишет автор видео в ТикТок.

На видео невозможно увидеть сколько времени боролась рыба и делала ли она это вообще. Но по тяжелому дыханию рыбака можно понять — это точно хороший трофей.

Что известно о сазанах

Сазан — это дикий карп, известная своей силой и осторожностью. Рыба имеет удлиненное тело, покрытое крупными чешуями золотисто-бурого оттенка, а также характерные усики у рта, которыми она находит корм.

Живет сазан преимущественно в больших реках и озерах с медленным течением и достаточным количеством растительности. Его можно встретить в Европе, Азии и бассейне Черного моря. В Украине он встречается в Днестре, Днепре, Южном Буге и, в частности, в Дунае.

Питание сазана разнообразное: он поедает водные растения, моллюсков, личинок насекомых, червей и другой корм, который находит на дне.

