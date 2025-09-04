Украинец похвастался первым осенним уловом. Кто попал на удочку рыбака (фото)

Рыбаки любят демонстрировать свою добычу

Рыбалка — увлекательное дело, что имеет многих поклонников. Рыбаки часто хвастаются уловом, на этот раз показали немаленькую щуку, первую, выловленную этой осенью.

Михаил Савран в Facebook-группе "Рибалка Кривий Ріг" опубликовал кадры улова и подписал кадры "первая осенняя щука". Мужчина не уточнил, в каком водоеме выловил хищницу.

Щука довольно большая. Фото: Михаил Савран

На кадрах можно увидеть, что щука достаточно большая. Мужчина выпустил щуку, он показал, как рыба поплыла "домой".

После "фотосессии" щуку отпустили

Щука — хитрая хищница

Это жительница пресноводных водоемов. В Украине щука обитает в реках, озерах, водохранилищах и ставках. Эта рыба очень стремительная, агрессивная и хитрая. Выловить ее не так легко, это требует от рыбака настоящего мастерства.

Щука – санитар водоемов

Тело щуки вытянуто в виде торпеды, у нее также большая голова. Рот у щуки огромен, ее челюсти усеяны двумя рядами острых зубов. Щука может достигать значительных размеров, некоторые особи могут весить до 10 кг.

Несмотря на свой ужасающий вид эта хищная рыба приносит немало пользы экосистеме. Щука является одним из главных санитаров водоема. Она охотится за слабой, больной и мелкой рыбой, чем поддерживает здоровый баланс. Щука нападает на свою добычу из засады, молниеносно бросаясь на нее. Мясо щуки не только вкусное, но и диетическое: в нем мало жира и много полезных элементов.

