Осень уже стучится в окна: в Киеве резко ухудшится погода в начале недели

Погода подготовила сюрприз для киевлян

Сейчас в Киеве переменная облачность, и в начале недели, 8-9 сентября, она сохранится. Некоторые синоптики прогнозируют сильные ливни.

Температура в понедельник и вторник ожидается в пределах +23…26 градусов. Таким прогнозом поделились в Sinoptik и в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным Sinoptik, в понедельник и вторник на небе будут плавать облака. Однако осадков не предполагается. Воздух в дневное время должен прогреться до +25…26 градусов, а в ночное — остыть до +15…16 градусов.

В то же время сила ветров не превысит слабых 3 м/с.

Будут ли дожди

В Укргидрометцентре говорят, что в начале недели ожидаются дневные сильные дожди. Они будут идти как 8, так и 9 сентября. Показатели на термометрах днем должны зафиксироваться около +23…25 градусов, а ночью – 13 теплых градусов.

Тем временем сила ветров должна не превысить свежих 10 м/с.

Какая будет температура

