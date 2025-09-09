Укр

Украину накроют дожди с грозами. Где задержатся осадки (прогноз и карта)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Автор
Осень уже дает о себе знать первой желтой листвой
Осень уже дает о себе знать первой желтой листвой.

Первый месяц осени принес мягкую и теплую погоду

Начало сентября радует украинцев летним теплом, однако вскоре страну накроют первые осенние дожди. В большинстве областей они продлятся один день, однако кое-где задержатся.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди по всей территории Украины ожидаются уже во вторник, 9 сентября. Местами с грозами. При этом температура воздуха будет достаточно высокой — днем прогнозируется 22-28 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 9 сентября
Прогноз погоды на 9 сентября

На следующий день, 10 сентября, на подавляющей части Украины осадков не предполагается, будет комфортная температура воздуха и переменная облачность. Однако в некоторых западных, южных, Запорожской областях, а также в части Кировоградской области еще задержатся дожди и грозы.

Прогноз погоды на 10 сентября
Прогноз погоды на 10 сентября
Прогноз осадков на 10 сентября ventusky.com
Прогноз осадков на 10 сентября ventusky.com
Прогноз осадков 10.09.2025
Местами дожди задержатся

11 сентября осадки прогнозируются только в Закарпатье и Львовской области. Теплая погода будет продолжаться, столбики термометров в Украине будут показывать +25 градусов.

Стоит отметить, что, хотя сентябрь будет теплым и с небольшим количеством осадков, в первый месяц лета возможны и первые заморозки. Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда в Украину поступят холодные арктические воздушные массы. Наиболее ощутимое похолодание коснется северных и центральных регионов Украины.

