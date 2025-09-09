Украину накроют дожди с грозами. Где задержатся осадки (прогноз и карта)

Первый месяц осени принес мягкую и теплую погоду

Начало сентября радует украинцев летним теплом, однако вскоре страну накроют первые осенние дожди. В большинстве областей они продлятся один день, однако кое-где задержатся.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди по всей территории Украины ожидаются уже во вторник, 9 сентября. Местами с грозами. При этом температура воздуха будет достаточно высокой — днем прогнозируется 22-28 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 9 сентября

На следующий день, 10 сентября, на подавляющей части Украины осадков не предполагается, будет комфортная температура воздуха и переменная облачность. Однако в некоторых западных, южных, Запорожской областях, а также в части Кировоградской области еще задержатся дожди и грозы.

Прогноз погоды на 10 сентября

Прогноз осадков на 10 сентября ventusky.com

Местами дожди задержатся

11 сентября осадки прогнозируются только в Закарпатье и Львовской области. Теплая погода будет продолжаться, столбики термометров в Украине будут показывать +25 градусов.

Стоит отметить, что, хотя сентябрь будет теплым и с небольшим количеством осадков, в первый месяц лета возможны и первые заморозки. Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда в Украину поступят холодные арктические воздушные массы. Наиболее ощутимое похолодание коснется северных и центральных регионов Украины.