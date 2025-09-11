Рискуете упустить удачу и финансовые возможности: что категорически нельзя делать 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, нельзя игнорировать определенные запреты и традиции

В четверг, 11 сентября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, вспоминают святую Феодору Александрийскую. По старому стилю этот праздник припадал на 24 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святая Феодора Александрийская — мученица IV века, жила в Александрии. Она прославилась своей твердой преданностью Богу и мужеством перед гонителями, пострадав за христианскую веру. Православные и греко-католики чтят ее как пример стойкости и духовной чистоты.

Что можно делать 11 сентября:

В этот день верующие молятся святой Феодоре Александрийской, прося помощи в преодолении жизненных трудностей;

Сегодня можно заниматься домашними делами и наведением порядка;

Необходимо в этот день проявлять милосердие, помогать нуждающимся и уделять внимание духовному развитию;

В этот день можно планировать важные дела, укреплять отношения с родными и друзьями.

Что можно и нельзя делать 11 сентября

Что нельзя делать 11 сентября:

Сегодня не стоит вступать в ссоры и конфликты, чтобы не разрушить гармонию в доме и не привлечь в него беды;

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь на себя болезни или несчастья;

В этот день нельзя лениться и откладывать важные дела, иначе можно упустить удачу и новые возможности для процветания;

Сегодня запрещается брать и давать деньги в долг, чтобы финансовая удача от вас не отвернулась;

Не рекомендуется выносить мусор поздно вечером, чтобы вместе с отходами "не вынести" благополучие из дома.

