Ризикуєте втратити удачу та фінансові можливості: що категорично не можна робити 11 вересня

Сьогодні, 11 вересня, не можна ігнорувати певні заборони та традиції

У четвер, 11 вересня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, згадують святу Феодору Олександрійську. За старим стилем це свято припадало на 24 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Свята Феодора Олександрійська – мучениця IV століття, жила в Олександрії. Вона прославилася своєю твердою відданістю Богові та мужністю перед гонителями, постраждавши за християнську віру. Православні та греко-католики вшановують її як приклад стійкості та духовної чистоти.

Що можна робити 11 вересня:

Цього дня віряни моляться святій Феодорі Олександрійській, просячи допомоги у подоланні життєвих труднощів;

Сьогодні можна займатися домашніми справами та наведенням порядку;

Необхідно у цей день виявляти милосердя, допомагати нужденним та приділяти увагу духовному розвитку;

Цього дня можна планувати важливі справи, зміцнювати стосунки з рідними та друзями.

Що можна і не можна робити 11 вересня

Що не можна робити 11 вересня:

Сьогодні не варто вступати у сварки та конфлікти, щоб не зруйнувати гармонію в домі та не залучити до нього біди;

Не слід займатися важкою фізичною працею, щоб не викликати хвороби або нещастя;

Цього дня не можна лінуватися і відкладати важливі справи, інакше можна втратити удачу та нові можливості для процвітання;

Сьогодні забороняється брати й давати гроші в борг, щоб фінансовий успіх від вас не відвернувся;

Не рекомендується виносити сміття пізно ввечері, щоб разом із відходами "не винести" добробут з дому.

