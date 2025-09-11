Маленькие собаки с сердцами волков. Какие породы подойдут для маленьких квартир

Эти породы с удовольствием поселятся в вашем небольшом доме

Хотите завести себе собаку, но нет большого дома? Жизнь в маленькой квартире не будет мешать, если выбрать легко приспособленную породу к ограниченному пространству и активности в городской среде. Вот лучшие пять пород собак, идеально подходящих для небольших жилых помещений.

Померанский шпиц

Эти маленькие и пушистые собаки хорошо адаптируются к ограниченному жилому пространству. Благодаря своей портативности и потребности в небольшой физической активности, померанские шпицы прекрасно вписываются в городской образ жизни. Стандартные размеры породы могут варьироваться, но обычно вес взрослого шпица колеблется от 1,8 до 2,5 кг. Относительно роста они обычно достигают от 18 до 30 см.

Померанский шпиц

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

С их величиной и спокойным характером эти собаки идеально подходят для квартирной жизни, поскольку были выведены как "дамские собачки" для аристократов. Они также легко адаптируются к разным режимам активности своих хозяев. Взрослые собаки этой породы обычно весят от примерно 5,5 до 8 кг и имеют рост от 30 до 33 см.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Чихуахуа

Маленькие, но энергичные чихуахуа обожают быть в центре внимания и будут преуспевать в вашем уютном доме. Их считают одной из самых маленьких пород собак, ведь миниатюрная собачка весит до 2.7 кг, а ее рост — от 2.7 до 4.5 кг. Есть два основных типа чихуахуа – короткошерстные и длинношерстные. Длинношерстные чихуахуа имеют больше волос и могут выглядеть немного более пушистыми.

Чихуахуа

Ши-цу

Это маленький лев с густой гривой, взрослый ши-цу обычно весит от 4 до 7,25 кг, а стандартные размеры колеблются от 20 до 28 см. Известно, что ши-цу особенно любят детей. Будучи маленькими собаками, которых выращивали, чтобы проводить большую часть своего дня в королевских дворцах, они станут отличным домашним любимцем, если вы живете в квартире или не имеете большого двора.

Такса

Таксы с их игривым и интересным характером являются отличным дополнением к небольшим домам. Их крошечные кавычки готовы к похождениям в помещении, и они принесут дополнительную порцию радости в ваше пространство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, собаку какой породы лучше не брать в дом. У этих питомцев слишком холерический темперамент и они трудно поддаются дрессировке.