Маленькі собаки із серцями вовків. Які породи підійдуть для маленьких квартир

Ці породи із задоволенням оселяться у вашому невеликому будинку

Хочете завести собі собаку, але не маєте великого будинку? Життя в маленькій квартирі не заважатиме, якщо обрати породу, яка легко пристосується до обмеженого простору та активності в міському середовищі. Ось найкращі п'ять порід собак, які ідеально підходять для невеликих житлових приміщень.

Померанський шпіц

Ці маленькі та пухнасті собаки добре адаптуються до обмеженого житлового простору. Завдяки своїй портативності та потребі в невеликій фізичній активності, померанські шпіци чудово вписуються в міський стиль життя. Стандартні розміри породи можуть варіюватися, але зазвичай вага дорослого шпіца коливається від 1,8 до 2,5 кг. Щодо зросту, вони зазвичай досягають від 18 до 30 см.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

З їх величиною та спокійним характером, ці собаки ідеально підходять для квартирного життя, оскільки були виведені як "дамські собачки" для аристократів. Вони також легко адаптуються до різних режимів активності своїх господарів. Дорослі собаки цієї породи зазвичай важать від приблизно 5,5 до 8 кг, та мають зріст від 30 до 33 см.

Чихуахуа

Маленькі, але енергійні чихуахуа обожнюють бути в центрі уваги і будуть процвітати у вашій затишній оселі. Їх вважають однією з найменших порід собак, адже мініатюрний песик важить до 2.7 кг, а його ріст — від 2.7 до 4.5 кг. Є два основних типи чихуахуа — короткошерсті та довгошерсті. Довгошерсті чихуахуа мають більше волосся та можуть виглядати трошки більш "пухнастими".

Ши-цу

Це маленький лев із густою гривою, дорослий ши-цу зазвичай важить від 4 до 7,25 кг, а стандартні розміри коливаються від 20 до 28 см. Відомо, що ши-цу особливо люблять дітей. Будучи маленькими собаками, яких вирощували, щоб проводити більшу частину свого дня в королівських палацах, вони стануть чудовим домашнім улюбленцем, якщо ви живете в квартирі або не маєте великого двору.

Такса

Такси з їх грайливим і цікавим характером є чудовим доповненням до невеликих будинків. Їхні крихітні лапки готові до пригод у приміщенні, і вони принесуть додаткову порцію радості у ваш простір.

