В Харькове обнаружили неожиданный исторический памятник. Причем здесь Виталик (карта)

Локация – в Немышлянском районе

Харьков – большой и красивый город, который имеет много интересных и исторических мест. Но это историческое место почти никто не знает, хотя оно отмечено на карте Google Maps.

Адрес этой "исторической памятки" — бульвар Юрьева, 19, Харьков. В Google Maps локация называется "Здесь под сосной лупили Виталика". Кто этот человек, почему произошел конфликт, чем все завершилось, история умалчивает. Однако место, где произошло это выдающееся для кого-то событие, теперь имеет собственную отметку на карте.

Отметка на карте

Что известно о бульваре Юрьева в Харькове

Сейчас это прекрасное место для отдыха с детьми и вечерних прогулок в Немышлянском районе. В 2010 году бульвар облагородили – установили скамейки, положили плитку, сделали детские площадки. На бульваре много торговых точек, кафе и магазинов.

Бульвар Юрьева. Фото: kharkovblog.info

По данным сайта adresy.locator.in.ua, по адресу по отметке "Здесь под сосной лупили Виталика", — бульвар Юрьева, 19,1 расположены и оказывают услуги несколько организаций. Там библиотека, коммунальные службы и т.д.

