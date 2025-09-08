Гигантский гриб с пикантными формами нашли в Украине (фото)

Дождевик – очень вкусный гриб, его считают деликатесным

Осенний грибной сезон в Украине массово еще не стартовал, потому что мало дождей. Однако в Кировоградской области уже обнаружили огромный гриб — дождевик очень интересной формы.

Фото настоящего гиганта опубликовали в Telegram-канале "Труха Кропивницький". Диаметр дождевика около 30 сантиметров, его нашли в поселке Власовка Светловодской городской общины Александрийского района Кировоградской области.

Кроме размера гриба есть еще кое-что, что впечатляет — его форма похожа на ягодицы. Возможно, это два грибочка, которые в начале своего роста срослись вместе.

Диаметр гриба почти 30 см

Форма гриба очень игривая

Гриб действительно огромен

Что известно о дождевике

Нашедшему гриб очень повезло, ведь дождевики очень вкусные. Многим их вкус напоминает мясо, а структура – нежный сыр. Во многих кухнях мира дождевик считается деликатесом. Дождевики можно жарить, варить, добавлять в супы, а также мариновать.

Однако очень важно, чтобы дождевик был молодым — упругим и белым внутри. Перезревая, мякоть гриба становится желто-зеленой, приобретает неприятную консистенцию и запах. Дождевик не становится ядовитым, но в пищу уже непригоден.

Гриб-дождевик еще называют, пырхалка или пылевик. Причина в том, что сухой дождевик, если нажать на него, "пырхает" облаком мелких спор, напоминающих пыль.

Дождевики имеют шаровидную, иногда похожую на лампочку форму без ножки, белого или серого цвета. Среди них есть настоящие великаны – до 50 см в диаметре, весом до 10-15 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Чернигове также нашли гигантский дождевик. Однако там он был уже перезрелым.