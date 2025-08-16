"Могила проклятого": на одном из кладбищ Киева нашли старое захоронение с загадочными посланиями (видео)

Блогер показал необычную могилу на соломенском кладбище в Киеве

Соломенское кладбище — один из старых некрополей Киева, расположенный на Соломенке. На этом кладбище отыскали необычную древнюю могилу с загадочными посланиями и даже угрозами. А выглядит она очень необычно.

Загадочная могила на Соломенское кладбище

Киевский блогер "Кажан" поделился в ютуб видео со своего визита на Соломенское кладбище. Там он наткнулся на необычную могилу, которая выделяется среди других и точно привлекает внимание. Она может даже напугать своим видом, как отмечает автор видео.

Как оказалось, крест на этой загадочной могиле сделан из железнодорожных рейок, а вдоль могилы лежит еще одна такая рейка. Эта рейка присоединена к земле толстыми цепями, которые как будто идут вниз аж до самого гроба и как бы сковывают его в земле.

В сети есть информация, что работники кладбища называют это захоронение "Могилой проклятого". А вот готы-завсегдатаи предпочитают другое название — "Сатанинская могила". Стоит отметить, что на гугл-картах ранее даже была отметка с этой загадочной могилой, которую оставил кто-то из посетителей. Однако теперь ее там найти не удалось.

На этой могиле под крестом установлены две памятные таблички с надписями, которые выглядят, как послания, причем даже с угрозами.

Одна из них гласит: "Да будет сей тяжелый труд вовек не нарушим".

На второй табличке надпись более угрожающая: "Кто эту память уничтожит — громом его сражу".

К слову, могила датирована 1912 годом, то есть ей уже 113 лет. А вот табличка с именем и датами не сохранилось, так что неизвестно, кто был похоронен в этой загадочной могиле.

