Укр

"Могила проклятого": на одном из кладбищ Киева нашли старое захоронение с загадочными посланиями (видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
557
Эта могила с первого взгляда привлекает к себе внимание Новость обновлена 16 августа 2025, 17:04
Эта могила с первого взгляда привлекает к себе внимание. Фото Коллаж "Телеграф"

Блогер показал необычную могилу на соломенском кладбище в Киеве

Соломенское кладбище — один из старых некрополей Киева, расположенный на Соломенке. На этом кладбище отыскали необычную древнюю могилу с загадочными посланиями и даже угрозами. А выглядит она очень необычно.

"Телеграф" расскажет, что известно о могиле, как она выглядит о чем послания на табличках, оставленных на этой могиле.

Загадочная могила на Соломенское кладбище

Киевский блогер "Кажан" поделился в ютуб видео со своего визита на Соломенское кладбище. Там он наткнулся на необычную могилу, которая выделяется среди других и точно привлекает внимание. Она может даже напугать своим видом, как отмечает автор видео.

"Могила проклятого" на Соломенском кладбище
"Могила проклятого" на Соломенском кладбище

Как оказалось, крест на этой загадочной могиле сделан из железнодорожных рейок, а вдоль могилы лежит еще одна такая рейка. Эта рейка присоединена к земле толстыми цепями, которые как будто идут вниз аж до самого гроба и как бы сковывают его в земле.

"Могила проклятого" на Соломенском кладбище
"Могила проклятого" на Соломенском кладбище

В сети есть информация, что работники кладбища называют это захоронение "Могилой проклятого". А вот готы-завсегдатаи предпочитают другое название — "Сатанинская могила". Стоит отметить, что на гугл-картах ранее даже была отметка с этой загадочной могилой, которую оставил кто-то из посетителей. Однако теперь ее там найти не удалось.

Могила проклятого
Отметка на гугл-картах "Могилы проклятого"
Соломенское кладбище в Киеве
Так выглядит загадочная "Могила проклятого" на Соломенском кладбище

На этой могиле под крестом установлены две памятные таблички с надписями, которые выглядят, как послания, причем даже с угрозами.

  • Одна из них гласит: "Да будет сей тяжелый труд вовек не нарушим".
  • На второй табличке надпись более угрожающая: "Кто эту память уничтожит — громом его сражу".

К слову, могила датирована 1912 годом, то есть ей уже 113 лет. А вот табличка с именем и датами не сохранилось, так что неизвестно, кто был похоронен в этой загадочной могиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть загадочное кладбище польской шляхты с ангелами и крестами. Вечерами здесь можно услышать плач.

Теги:
#Послание #Могила #Соломенское кладбище