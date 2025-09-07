Жителям не очень удобно говорить, откуда они: под Харьковом есть село-вопрос

В Украине есть село с вопросом в названии

В Украине огромное множество населенных пунктов, название которых может поднять огромное количество вопросов. Например, под Харьковом есть село, которое может сделать весьма неудобным ответ на вопрос "Откуда ты?" ("Звідки ти?").

Речь пойдет о селе Звидки (Звідки) в Змеевском районе. Наверняка, о нем слышали немногие, ведь населяют его лишь около 20 человек.

Если учесть, что многие названия украинских населенных пунктов образовались от какой-то яркой черты их жителей, то можно подумать, что жители этого села были не очень рады приезду чужаков. И есть вероятность, что это недалеко от истины.

Стоит подчеркнуть — достоверных источников, в которых упоминается происхождение названия села, в сети попросту нет. Как и снимков того, что там происходит.

Звидки

Однако совсем рядом, примерно в 15 километрах от Звидок есть поселок городского типа Зидьки. В Энциклопедии современной Украины есть упоминания о том, что изначально он тоже носил название Звидки.

Основаны они были примерно одновременно — в 1660 и 1659 году соответственно — переселенцами из правобережной Украины, которые бежали от польских репрессий. Согласно историям жителей Зидьок, в первую очередь новым беженцам задавали тот самый вопрос "Звідки ви прибули?" ("Откуда вы прибыли?") в контексте "от кого сбежали?".

Хотя это лишь неофициальная версия происхождения названия, но она может позволить немножко лучше понять суровые реалии, в которых приходилось жить украинцам в те времена.

В настоящее время, помимо странного названия, село Звидки примечательно лишь наличием одноименной железнодорожной платформы.

Платформа Звидки

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом населенном пункте на Харьковщине, которым могли бы пугать маленьких детей. Это поселок Бабаи, но нечисти там уже не осталось.