В честь Притулы? В Украине почти вымершее село с причудливым названием (фото, видео)

В этом селе когда-то жили помещики и даже снимали кино, а сейчас оно умирает

Каменец-Подольский район на Хмельнитчине известен своими природными чудесами, но здесь можно найти и настоящие жемчужины, заброшенные и запущенные. Одна из них — небольшая деревня Притуловка в Дунаевецкой городской громаде. Оно находится на берегу реки Ушицы и просуществовало не менее 4 века.

Основано село примерно в начале 1600-х годов. Первоначально было двумя отдельными поселениями. Ими владел помещик Игнатий Сцибор-Мархоцкий, создавший собственное своеобразное государство. Построил здесь двухэтажный неоготический дворец, сады и мельницу.

Дворец Мархоцкого не поражал своей архитектурой, однако, говорят, компенсировался роскошным садом

Мельница Мархоцкого — это огромная четырехэтажная водяная мельница XIX века, стоящая на берегу реки Ушица и в свое время являвшаяся одним из объектов, где размещался Музей архитектурного наследия. Село пережило трудные времена, но после Второй мировой войны возобновилось, в 1987 году здесь проходили съемки фильма "Цыганка Аза".

Мельница Мархоцкого

Как живет Приют сейчас

Из большого и богатого села Притуловка превратилась в пустыню. Большинство жителей – пенсионеры, молодежь покинула село после закрытия колхозов. На первой улице, при въезде, живут всего несколько человек, остальные дома — заброшенные, однако крепкие, построенные из местного камня, с целыми окнами и занавесками.

Дома и заборы в Притуловке сложены из местного камня из реки

Каменные заброшенные дома в селе Притуловка

Газификация села произошла всего десять лет назад благодаря частному предпринимателю, купившему мельницу и хозяйство. Школы, магазина и медпункта нет, не ездит даже автобус.

Продукты в Приют раз в неделю привозят под заказ. Если нужно срочно куда-то добраться, снимают машину, ведь до ближайшей остановки пять километров.

Откуда взялось название — Притуловка

Википедия утверждает, что название деревни дала эпидемия чумы. Люди искали здесь убежища, поэтому основали поселок "Притулия" (старое название).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть настоящее Пекло — сразу несколько географических объектов имеют такое название. Притуловка — не единственная деревня с интересным названием на Подолье. Есть и очень хмельное наименование.