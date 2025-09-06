Население этой деревни может удивить

В живописном уголке Закарпатской области, среди зеленых полей и лесов, расположены три небольшие села с интересными названиями. Речь идет за Великие, Малые и Русские Геевцы.

"Телеграф" расскажет подробнее, что известно об этих поселках. Следует отметить, что у них давнее происхождение.

"Геевцы" происходит от старославянского "роща" — что означает лес или роща. Но особое внимание привлекает деревня Русские Геевцы. В условиях современных реалий, когда на Закарпатье, как и во всей Украине, ощущение ко всему "русскому" в значении "русского" крайне негативно, это село сохраняет свое историческое название.

Русские Геевцы – это небольшая деревня с населением около 110 жителей. Основным занятием жителей является сельское хозяйство – здесь выращивают кукурузу, пшеницу и занимаются скотоводством. Село расположено среди живописных холмов, типичных для этой части Закарпатья.

Местные жители, преимущественно этнические украинцы, сохраняют традиционный закарпатский быт. В деревне есть начальная школа, небольшой медпункт и магазин. Особенностью села является старая деревянная церковь XVIII века – памятник архитектуры, привлекающий туристов.

Следует отметить, что "русские" в данном случае имеет совсем другое значение — это древнее название украинского населения, которое использовалось для отличия от венгерских, словацких и немецких поселенцев на многонациональном Закарпатье.

