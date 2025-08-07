Второй сезон сериала "Венсдей" уже в сети: можно ли посмотреть его бесплатно

Netflix презентовал второй сезон сериала "Венсдей", который состоит из двух частей

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала "Венсдей", который еще в 2022 году завоевал сердца фанатов по всему миру. Новый сезон будет состоять из двух частей по 4 серии: одна вышла 6 августа, а вторая выйдет 3 сентября 2025 года.

"Венсдей 2" — где смотреть украинцам?

Второй сезон сериала "Венсдей" украинские зрители могут посмотреть на Netflix с профессиональным дубляжом, а также с украинскими субтитрами. Однако, это будет платно — нужно купить подписку на Netflix.

Отметим, что подписка на стриминговую платформу Netflix имеет три пакета и стоит по-разному. Базовый пакет с хорошим качеством видео стоит 4,99 евро на месяц (241 грн). Стандартный пакет с отличным качеством видео — 7,49 EUR (360 грн), а Премиум пакет — 9,99 EUR (480 грн).

Главная героиня Венздей Адамс. Фото: скриншот

О чем второй сезон "Венсдей"?

Первый сезон сериала закончился тем, что главная героиня Венсдей Адамс, которую сыграла Дженна Ортега, влюбилась, но ей разбили сердце. Во втором сезоне Венсдей после летних каникул возвращается в "Невермор", где вместе со своим братом Пагсли продолжает обучение.

В новом сезоне создатели сериала больше внимания уделяют отношениям Венсдей с ее мамой Мортишей. И в целом сюжет больше сосредоточен на семье Адамсов, таким образом зрители узнают о них намного больше.

Также одна из сюжетных линий будет касаться подруги Венсдей Энид. Главная героиня благодаря своим экстрасенсорным способностям увидит смерть лучшей подруги и попытается сделать все возможное, чтобы ее спасти.

