Мультик про Пса Патрона не зможе конкурувати з "Машею і Ведмедем": режисер пояснив чому

Що не так із мультиком про Пса Патрона, який так сподобався українським дітям

Мультик про українського персонажа Пса Патрона, створений на базі української кіностудії Plastic Bag, вийшов на екрани на початку 2023 року. У ньому головний персонаж — популярний у суспільстві джек-рассел-тер’єр із Державної служби України з надзвичайних ситуацій Пес Патрон.

Цей мультик несе для дітей насамперед освітню функцію, але цього недостатньо, щоб скласти конкуренцію російським персонажам із анімації "Маша і Ведмідь". До того ж, вийшло дуже мало серій, щоб відібрати аудиторію у російського продукту. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український мультиплікатор та режисер найуспішнішої української анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж.

Олег Маламуж дав інтерв’ю "Телеграфу". Фото: скріншот із відео

За його словами, серіал про Пса Патрона — це насамперед про безпеку, він водночас освітній і розважальний. Однак вийшло дуже мало серій, щоб справді конкурувати з російськими "Машею і Ведмедем".

Про Пса Патрона зроблено трохи більше 10 серій. Це неймовірно мало. Дитина може це подивитись за кілька годин. І все! Це на день. Це тільки для того, щоб розкрити якусь одну тему. Олег Маламуж

Кадр із мультика про Пса Патрона

Режисер також зазначив, що в середньому для маленьких глядачів потрібно випускати щонайменше 100 серій мультика по 5-7 хвилин. І це лише один сезон, щоб випускати його двічі на тиждень. Російські виробники мають на це гроші, тому вони й роблять так багато серій "Маші і Ведмедя".

