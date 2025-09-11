Солнце будет прятаться за облаками. Почувствует ли Киев первые прохладные ветры осени

В ближайшие дни в Киеве будет более или менее теплая погода

В Киеве постепенно холодает и солнце почти не радует своими лучами. По словам синоптиков, в течение 11-13 сентября ожидается только облачность.

Как сообщили в Meteofor и Погода.Мета, температура днем не упадет ниже 20 теплых градусов. Но ночью будет гораздо прохладнее — от +14 градусов.

В четверг, 11 сентября, синоптики из Meteofor прогнозируют ясную погоду. Однако уже 12 и 13 сентября ожидается сильная облачность, но дождей не будет.

Воздух в дневное время должен прогреться до +22…23 градусов, а в ночное — +14…15 градусов. Самые сильные ветры предполагаются в четверг и субботу — свежие 8-9 м/с.

Будет ли дождь в Киеве 11-13 сентября

Между тем в Погода.Мета облачность предполагается уже днем четверга, 11 сентября. Она будет царить и в ближайшие дни, но без дождей.

Температура днем прогнозируется в пределах +23…20 градусов, а ночью — +15…16 градусов. В то же время сила ветров не превысит слабых 5 м/с.

Чего ожидать от погоды в ближайшие дни

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину ждут дни погодных качелей. Известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда прогнозируют дожди и грозу.