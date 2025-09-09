"Нормальные пацаны растут": в Ивано-Франковске дети возле секс-шопа насмешили сеть (видео)

Украинцы отреагировали на курьез и засыпали сообщение шутками

В торговом центре Ивано-Франковска произошла забавная ситуация, которая развеселила жителей социальных сетей. Двое мальчиков решили провести собственное "расследование" у входа в магазин интимных товаров.

На видео, которое распространили в сети, видно, как дети лежат на полу торгового центра и пытаются заглянуть под дверь секс-шопа, чтобы рассмотреть, что там такого интересного находится внутри.

Автор видео шутливо прокомментировал ситуацию: "Тот самый друг, с которым не страшно делать самую кринжовую дурку".

В сети на курьез отреагировали с юмором. "Когда друзья сказали: "пошли в магазин игрушек", но не уточнили, в какой именно", — шутят авторы сообщения.

Реакция украинцев

Реакция украинцев на курьезное видео оказалась разнообразной и преимущественно положительной. Многие отмечают, что нормальные ребята растут, кто-то называет ситуацию с улыбками.

Особенно развеселил зрителей комментарий о том, что в детстве искали дыры в заборе женской бани. Также есть упоминания о поисках видеокассет в родительских вещах.

Наиболее иронические комментарии касаются того, что настоящие мужчины только подсматривать умеют, называя это лучшим подвигом всей жизни.

