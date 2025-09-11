Когда нужно соединить пляж и работу: видео из Одессы рассмешило соцсети

Сотни реакций собралось под постом, который насмешил пользователей

Работа в Одессе имеет свой особый и даже необычный колорит: здесь даже офис можно обустроить прямо на пляже под шум волн и вид моря. Именно такую картину на днях сняла женщина, прогуливавшаяся по побережью.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. На кадрах можно наблюдать типичную для курортного города картину: в жаркий солнечный день украинцы решили отдохнуть у моря и насладиться отпуском.

Однако среди этого антуража нашелся один необычный элемент – раскладной столик с открытым ноутбуком. Именно он стал главным героем видео. Автор в шутку подчеркнула, мол: "Вот так выглядит рабочее место в Одессе".

Ролик мгновенно стал популярным в соцсети — сотни реакций собралось под постом, который рассмешил пользователей.

Такое сочетание – работа и море – действительно вызывает разные эмоции. Для кого-то это — идеальный формат "офиса", когда можно работать с видом на волны, для других — немного грустная картина, ведь даже во время благоприятной и жаркой погоды не удалось полностью отключиться от дел.

И все же в этом и есть одно из преимуществ современности: возможность взять работу с собой и оставаться эффективной даже в тех местах, где раньше это было немыслимо. А если повезет, то и выполнять задачи под теплым солнцем и шум моря.

