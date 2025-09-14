Можете потерять удачу на весь следующий год: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня

В праздник Воздвижение Креста Господня прислушивайтесь к главным традициям и запретам

В воскресенье, 14 сентября, согласно новому календарю, отмечается важный церковный праздник — Воздвижение Креста Господня. По старому стилю этот его отмечали 27 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Воздвижение Креста Господня — один из двенадцати главных христианских праздников. Он посвящен обретению и торжественному поднятию Креста, на котором был распят Иисус Христос. Праздник символизирует победу жизни над смертью и силу веры.

Что можно делать 14 сентября:

В этот день верующие поклоняются Кресту Господню, молятся о здоровье, защите и духовной силе;

В этот день следует помогать близким, проявлять милосердие и заниматься благотворительностью;

Можно поставить свечи в доме, поскольку это поможет очистить и защитить его от злых духов;

В этот день принято собираться всей семьей, проводить время вместе.

Воздвижение Креста Господня

Что нельзя делать 14 сентября:

В этот день не рекомендуется ссориться, проявлять гнев, злость, жадность, чтобы не привлечь беды и несчастья;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не ослабить здоровье и не нарушить гармонию в доме;

В этот день не рекомендуется брать или давать в долг, чтобы финансовая удача не покинула вас до конца года;

В этот день не стоит лениться, иначе есть риск упустить новые возможности;

Запрещается в этот день отказывать в помощи немощным, потому что следующий год принесет только неудачи.

Ранее "Телеграф" писал о важных государственных праздниках, которые состоятся в сентябре 2025 года. Посмотрите, помните ли вы о них.