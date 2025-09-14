Можете втратити успіх на весь наступний рік: що заборонено робити на Воздвиження Хреста Господнього
У свято Воздвиження Хреста Господнього прислухайтесь до головних традицій та заборон
У неділю, 14 вересня, згідно з новим календарем, відзначається важливе церковне свято — Воздвиження Хреста Господнього. За старим стилем воно припадало на 27 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Воздвиження Хреста Господнього — одне із дванадцяти головних християнських свят. Воно присвячене віднайденню й урочистому підняттю Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Свято символізує перемогу життя над смертю та силу віри.
Що можна робити 14 вересня:
- Цього дня віряни поклоняються Хресту Господньому, моляться за здоров’я, захист та духовну силу;
- Цього дня слід допомагати близьким, виявляти милосердя та займатися благодійністю;
- Можна поставити свічки в будинку, оскільки це допоможе очистити та захистити його від злих духів;
- Цього дня заведено збиратися всією родиною, проводити час разом.
Що не можна робити 14 вересня:
- Цього дня не рекомендується сваритися, виявляти гнів, злість, жадібність, аби не залучити лиха та нещастя;
- Не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не послабити здоров’я та не порушити гармонію у домі;
- У цей день не рекомендується брати або позичати гроші, щоб фінансовий успіх не залишив вас до кінця року;
- Цього дня не варто лінуватися, інакше є ризик упустити нові можливості;
- Забороняється цього дня відмовляти у допомозі нужденним, бо наступний рік принесе лише невдачі.
