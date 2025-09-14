Рус

Можете втратити успіх на весь наступний рік: що заборонено робити на Воздвиження Хреста Господнього

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня
Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня. Фото Колаж "Телеграфу"

У свято Воздвиження Хреста Господнього прислухайтесь до головних традицій та заборон

У неділю, 14 вересня, згідно з новим календарем, відзначається важливе церковне свято — Воздвиження Хреста Господнього. За старим стилем воно припадало на 27 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Воздвиження Хреста Господнього — одне із дванадцяти головних християнських свят. Воно присвячене віднайденню й урочистому підняттю Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Свято символізує перемогу життя над смертю та силу віри.

Що можна робити 14 вересня:

  • Цього дня віряни поклоняються Хресту Господньому, моляться за здоров’я, захист та духовну силу;
  • Цього дня слід допомагати близьким, виявляти милосердя та займатися благодійністю;
  • Можна поставити свічки в будинку, оскільки це допоможе очистити та захистити його від злих духів;
  • Цього дня заведено збиратися всією родиною, проводити час разом.
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього

Що не можна робити 14 вересня:

  • Цього дня не рекомендується сваритися, виявляти гнів, злість, жадібність, аби не залучити лиха та нещастя;
  • Не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не послабити здоров’я та не порушити гармонію у домі;
  • У цей день не рекомендується брати або позичати гроші, щоб фінансовий успіх не залишив вас до кінця року;
  • Цього дня не варто лінуватися, інакше є ризик упустити нові можливості;
  • Забороняється цього дня відмовляти у допомозі нужденним, бо наступний рік принесе лише невдачі.

Раніше "Телеграф" писав про важливі державні свята, які відбудуться у вересні 2025 року. Подивіться, чи ви пам’ятаєте про них.

Теги:
#Свято #Традиції #Заборони #Воздвиження Хреста Господнього