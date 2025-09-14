Можете втратити успіх на весь наступний рік: що заборонено робити на Воздвиження Хреста Господнього

У свято Воздвиження Хреста Господнього прислухайтесь до головних традицій та заборон

У неділю, 14 вересня, згідно з новим календарем, відзначається важливе церковне свято — Воздвиження Хреста Господнього. За старим стилем воно припадало на 27 вересня.

Воздвиження Хреста Господнього — одне із дванадцяти головних християнських свят. Воно присвячене віднайденню й урочистому підняттю Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Свято символізує перемогу життя над смертю та силу віри.

Що можна робити 14 вересня:

Цього дня віряни поклоняються Хресту Господньому, моляться за здоров’я, захист та духовну силу;

Цього дня слід допомагати близьким, виявляти милосердя та займатися благодійністю;

Можна поставити свічки в будинку, оскільки це допоможе очистити та захистити його від злих духів;

Цього дня заведено збиратися всією родиною, проводити час разом.

Що не можна робити 14 вересня:

Цього дня не рекомендується сваритися, виявляти гнів, злість, жадібність, аби не залучити лиха та нещастя;

Не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не послабити здоров’я та не порушити гармонію у домі;

У цей день не рекомендується брати або позичати гроші, щоб фінансовий успіх не залишив вас до кінця року;

Цього дня не варто лінуватися, інакше є ризик упустити нові можливості;

Забороняється цього дня відмовляти у допомозі нужденним, бо наступний рік принесе лише невдачі.

