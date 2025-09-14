Украинка, покорившая Пикассо: что известно о художнице-самоучке Екатерине Белокур (фото)

Первая выставка художницы Екатерины Белокур, которая сама училась долгое время, состояла из 11 картин

Екатерина Белокур — украинская художница-самоучка, которая сделала значительный вклад в народное искусство. Родившись в селе на Полтавщине, она смогла развить свой талант и создать работы, которые стали известными как в Украине, так и за рубежом.

Художница с самого детства пыталась рисовать на кусочках тканей и с помощью чего угодно, даже угля. Развитию ее творчества мешала в первую очередь семья, но она смогла "ухватить птицу счастья".

Кто такая Екатерина Белокур

Рождение и ранние годы

Екатерина Васильевна Белокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка на Полтавщине в крестьянской семье. Родители не поддерживали ее увлечение рисованием, считая это пустой тратой времени. Несмотря на это, Екатерина начала рисовать еще в детстве, используя подручные материалы, такие как уголь и старые тряпки. Об этом она писала так:

О первых шагах в искусстве

Начало творческого пути

Она дважды пыталась поступить в учебное заведение, чтобы учиться художественному рисованию. Но ей отказывали. После последнего провала она решила утопиться, в результате чего простудила ноги. Позже отец с проклятиями согласился на занятия Екатерины Белокур.

Екатерина Белокур рисует

В 1940 году Белокур услышала по радио песню "Чи я в лузі не калина була" в исполнении украинской оперной певицы Оксаны Петрусенко и обратилась к певице с письмом, где положила рисунок калины на куске холста. Та показала эти работы своим друзьям — Василию Касияну и Павлу Тычине.

Исполнительница украинских народных песен и романсов

Позже оперная певица обратилась в Центр народного творчества, а потом в областной центр поступило распоряжение найти Екатерину Белокур и поинтересоваться ее работами. Ее пригласили в Полтаву, где состоялась первая выставка ее работ, по инициативе Владимира Хитько. Это стало толчком для дальнейшего развития ее творчества, ведь в 1940 году была открыта персональная выставка художницы-самоучки в Полтавском доме народного творчества.

Сейчас у Национального музея декоративного искусства Украины лучшая коллекция работ Белокур, потому что его тогдашний директор Василий Нагай предложил художнице выставку и закупил ее картины.

Художница рисует

Признание

В 1956 году Екатерина Белокур получила звание Народного художника Украины. Ее работы были на международных выставках, в частности, в Париже, где их увидел Пабло Пикассо. Он был поражен ее мастерством.

Последние годы

10 июня 1961 года Екатерине Белокур в Яготинской районной больнице сделали хирургическую операцию на желудок, но она скончалась. Ее похоронили в селе Богдановка, где она родилась. Автором надгробного памятника является скульптор Иван Гончар.

Популярные картины художницы

"Колхозное поле", "Царь-Колос" и "Березка" — три картины Белокур. Они были введены в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже в 1954 году.

