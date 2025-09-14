Такую вещь имела только элита в СССР. В Украине продают необычный механический календарь

В Украине продают редкий советский настольный календарь, которым пользовалась только партийная элита

На украинском рынке появился уникальный экспонат советской эпохи – металлический перекидной настольный календарь производства СССР. Это не обычный бумажный календарь, который висел в каждой советской квартире, а престижный настольный аксессуар, доступный когда-то только высокопоставленным чиновникам.

А также, как он выглядел и сколько стоит.

Календарь изготовлен из металла с хромированным покрытием, имеет элегантный дизайн в стиле советского конструктивизма. На передней панели размещено большое окно для даты и меньшее – для дня недели. Цифры и буквы выполнены в классическом советском шрифте, что придает изделию аутентичный вид.

Перекидной настольный календарь времен СССР

Особенностью этого календаря является механизм опрокидывания дат – каждая цифра закреплена на отдельной пластинке, что позволяет легко изменять дату. Такие календари устанавливались на рабочих столах директоров заводов, секретарей райкомов партии и других представителей советской элиты. Сейчас в Украине его продают по 2100 грн.

Обычные граждане СССР пользовались простыми бумажными календарями – отрывными или настенными. Металлические настольные календари числились предметом роскоши и статуса, их фактически нереально было приобрести в обыкновенной торговле.

