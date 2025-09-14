Таку річ мала лише еліта в СРСР. В Україні продають незвичний механічний календар

В Україні продають рідкісний радянський настільний календар, яким користувалася лише партійна еліта

На українському ринку з’явився унікальний експонат радянської епохи – металевий перекидний настільний календар виробництва СРСР. Це не звичайний паперовий календар, який висів у кожній радянській квартирі, а престижний настільний аксесуар, доступний колись лише високопосадовцям.

"Телеграф" розповість, що відомо про цей календар. А також, як він виглядав і скільки коштує.

Календар виготовлений з металу з хромованим покриттям, має елегантний дизайн у стилі радянського конструктивізму. На передній панелі розміщено велике вікно для дати та менше – для дня тижня. Цифри та літери виконані у класичному радянському шрифті, що надає виробу автентичного вигляду.

Перекидний настільний календар часів СРСР

Особливістю цього календаря є механізм перекидання дат – кожна цифра закріплена на окремій пластинці, що дозволяє легко змінювати дату. Такі календарі встановлювалися на робочих столах директорів заводів, секретарів райкомів партії та інших представників радянської еліти. Наразі в Україні його продають за 2100 грн.

Звичайні громадяни СРСР користувалися простими паперовими календарями-відривними або настінними. Металеві настільні календарі вважалися предметом розкоші та статусу, їх практично неможливо було придбати в звичайній торгівлі.

