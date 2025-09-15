Любит зелень и овощи. В Украине заметили вредное насекомое, которое может навредить урожаю

При массовом размножении эти насекомые могут нанести серьезный вред приусадебным участкам

В Украине заметили вредное насекомое. Оно питается многими растениями и может навредить огороду.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". Автор сообщения Юрий Шаповалов показал фото, как выглядит насекомое.

"Такое прилетело. Фотосессия полная не получилась. Николаевская область", — пишет мужчина.

На фотографии видна небольшая бабочка с характерной окраской — светло-коричневыми или желтоватыми крыльями с темными полосками и пятнами. Насекомое сидит на белой кафельной поверхности, что позволяет хорошо рассмотреть ее размер и особенности окраски. Крылья имеют вытянутую форму с заметными темными линиями, проходящими поперек крыльев. Внешне они напоминают ежа.

Насекомое Cynaeda dentalis. Фото — Юрий Шаповалов

В комментариях мужчине ответили, что это насекомое Cynaeda dentalis – вид бабочки из семьи огневок.

Cynaeda dentalis – что известно

Cynaeda dentalis является вредителем сельскохозяйственных культур. Этот вид бабочки известен тем, что его гусеницы питаются разнообразными растениями, включая овощные культуры.

Насекомое Cynaeda dentalis

Особенно опасны они могут быть для капустных культур, зелени и других огородных растений. Гусеницы повреждают листья, прогрызая в них отверстия, что может значительно снизить урожайность.

Бабочка активна преимущественно в ночное время, а самки откладывают яйца на растения-хозяева. При массовом размножении эти насекомые могут нанести серьезный ущерб приусадебным участкам и сельскохозяйственным угодьям.

