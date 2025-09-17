Холод и дожди? Какую погоду ждать украинцам 17 сентября

В большинстве областей Украины будет прохладно

После продолжительной жары в Украине продолжается сезон дождей, и в большинстве областей Украины существенно снизились температуры воздуха. Синоптики предупреждают, что во второй части сентября может ухудшаться погода.

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что по всей стране 17 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью средняя температура воздуха будет +12-14 градусов, а днем — +15-17. Ветер ожидается ночью 3-8 м/c, а днем 5-10 м/c.

На западе Украины, в частности, в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях прогнозируются дожди. Также ливни могут пройти в Житомире, Виннице и Чернигове. В других регионах Украины – на юге и востоке – ожидается переменная облачность.

Погода 17 сентября, скриншот с сайта Укргидрометцентра

Температура воздуха во многих областях страны будет ниже. Например, во Львове показатель опустится до +8-10 градусов, а в Хмельницком и Черновцах немного выше — +12-13. На севере страны – в Чернигове и Житомире – стоит ожидать +13-14 градусов.

В центре Украины, в частности, в Киеве будет теплее, чем в других областях — +16 градусов. А вот самый высокий показатель фиксируют в Одессе – ожидается +18 градусов. На востоке будет довольно прохладно: в Харькове — 8 градусов тепла, в Днепре и Запорожье — 13-14.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине окончательно ухудшится погода. Синоптик Игорь Кибальчич озвучил свой прогноз.