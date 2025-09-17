Гороскоп на 18 сентября: необдуманные авантюры у Близнецов, удачный момент у Дев

Не отступайте назад и будьте готовы к любым переменам

В 2025 году у многих знаков Зодиака произойдут значимые жизненные перемены. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 18 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого четверга.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это светлый и позитивный день, который словно подсказывает: "Улыбнись проблеме — и она исчезнет". Сохраняйте оптимизм, чтобы притягивать к себе людей и не позволять негативу перекрывать поток вашей энергии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Посвятите завтра немного времени и средств своим родным или любимому человеку. Сделайте подарок или окажите помощь в важном деле. Шумные вечеринки пока лучше отложить. В работе доверяйте своей интуиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот четверг смело обращайтесь за поддержкой к друзьям, близким или коллегам. Избегайте необдуманных авантюр — сначала тщательно взвесьте все "за" и "против", а уже потом принимайте решения. День благоприятен для спокойных дел и отдыха.

Рак (22 июня — 22 июля)

В работе и бизнесе проявляйте стойкость и решительность. Не сдавайтесь перед трудностями и будьте готовы к изменениям. Помните о командном духе — поддерживайте коллег и не оставляйте их в сложных обстоятельствах.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это по-настоящему продуктивное время и для работы, и для любви. Ночные светила создают все условия для успеха, поэтому не теряйте его в ожидании — действуйте.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Тогда как принимать решения, ориентируйтесь на личную выгоду и перспективы будущего. Действовать придется быстро, чтобы не упустить удачный момент. В отношениях с близким человеком день обещает быть теплым и гармоничным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день у Весов будет благоприятное время для поиска новых источников дохода и разумных трат. Можно позволить себе покупку того, о чем давно мечтали, но откладывали.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вселенная пробуждает в Скорпионов скрытые запасы энергии, поэтому отдыхать завтра будет некогда. Постарайтесь решить самые важные задачи без промедления — столь удачный день скоро не повторится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Проявляйте ответственность и внимательно относитесь к поручениям руководства: ваши старания заметят, что ускорит продвижение по карьерной лестнице. Но не стоит уходить с головой только в работу — внимание потребуют и другие сферы жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если хотите получить любовь и уважение, проявите завтра их сами и в удвоенной мере. Резкость и негатив в этот четверг обернутся слишком высокой ценой. Возможны колебания настроения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для работы над ошибками и поиска внутреннего равновесия. Полезно провести время в тишине, заняться медитацией или прогуляться пешком — именно в эти моменты придут ответы, как решить давние проблемы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Необдуманные шаги могут обернуться серьезными трудностями, особенно в отношениях. Перед тем как что-то сказать, лучше взвесить каждое слово. Постарайтесь быть мягче с близкими — лишняя критика приведет лишь к ссорам.