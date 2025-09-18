Ваш лук будет гнить, если не сделаете этого до зимы. Как сохранить урожай

Следуя этим простым правилам, лук будет сохраняться долго

Лук – один из самых распространенных овощей, который хозяева закладывают на зиму. Однако часто он начинает портиться раньше времени.

"Телеграф" расскажет, почему портится овощ. А также как правильно его хранить зимой.

Основная причина гниения — чрезмерная влажность и неправильные условия хранения. Если лук собран слишком рано и не успел созреть, имеет поврежденное донце или верхние чешуи, или же находится в помещении с повышенной температурой и влажностью, он быстро начинает гнить. Дополнительным фактором порчи является хранение рядом с картофелем, выделяющим влагу.

Гнилой лук

Как сохранить лук

Чтобы лук оставался свежим всю зиму, его после сбора необходимо хорошо просушить в теплом и проветриваемом месте. Лучше всего держать ее в сетках, корзинах или ящиках с отверстиями, где обеспечивается свободная циркуляция воздуха.

Лук

Оптимальная температура хранения составляет от нуля до плюс трех градусов, а влажность не должна превышать 70 процентов. Помещение должно быть темным и хорошо вентилируемым.

Поврежденные или мягкие головки следует сразу отложить и использовать первыми, ведь они быстро провоцируют гниение соседних овощей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить урожай винограда.