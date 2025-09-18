Ваша цибуля буде гнити, якщо не зробите цього до зими. Як зберегти врожай

Дотримуючись цих простих правил, цибуля буде зберігатись довго

Цибуля — один із найпоширеніших овочів, який господарі закладають на зиму. Проте часто вона починає псуватися раніше часу.

"Телеграф" розповість, чому псується овоч. А також, як правильно її зберігати взимку.

Основною причиною гниття є надмірна вологість та неправильні умови зберігання. Якщо цибуля зібрана занадто рано й не встигла дозріти, має пошкоджене донце чи верхні луски, або ж лежить у приміщенні з підвищеною температурою та вологістю, вона швидко починає гнити. Додатковим фактором псування є зберігання поруч із картоплею, яка виділяє вологу.

Гнила цибуля

Як зберегти цибулю

Щоб цибуля залишалася свіжою всю зиму, її після збору необхідно добре просушити в теплому й провітрюваному місці. Найкраще тримати її в сітках, корзинах чи ящиках із отворами, де забезпечується вільна циркуляція повітря.

Цибуля

Оптимальна температура для зберігання становить від нуля до плюс трьох градусів, а вологість не повинна перевищувати 70 відсотків. Приміщення має бути темним та добре вентильованим.

Пошкоджені або м’які головки варто одразу відкласти й використати першими, адже вони швидко провокують гниття сусідніх овочів.

