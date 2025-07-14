"Ваше котейчество": забавные животные насмешили украинцев, спасаясь от жары в Днепре (курьезное видео)

Некоторые комментаторы позавидовали котику

От невыносимой жары в Украине спасаются как могут и люди, и животные. Курьезную картину сняли на видео в Днепре.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. На них можно увидеть, как хозяйка кота и собаки расслабляется в жаркий летний день. Она со своими питомцами устроила прогулку по реке. И хотя кот, очевидно, не особо желал промочить лапки, он все же нашел способ охладится. Хитрец поплавал верхом на спине своего четверолапого приятеля.

Смешное видео позабавило украинцев в сети, которые стали писать забавные комментарии. Некоторые позавидовали котику и его изобретательности.

Напомним, ранее мы писали о том, что курьезное видео с полтавского пляжа собирает просмотры. На нем мужчина в традиционной арабской одежде прогуливается по полтавскому пляжу и фотографирует себя. Автор сообщения шутливо отметил, что в ОАЭ сейчас "холодно" — там +50 в тени, поэтому арабы перебрались к нам.

Также мы писали о том, что на лимане в Одесской области заметили необычное плавсредство. Оно привлекло внимание окружающих, которые сняли его на видео.