Помогает растениям, убивает сорняки. В Украине заметили насекомое с огромным языком

Благодаря своему длинному хоботку она может доставать нектар из глубоких цветков

В Украине заметили необычное насекомое с длинным языком. Речь идет о бражнике языкане.

Об этом в Фейсбуке сообществу сообщила женщина Елена Сандул. Она показала фотографии.

Поймать неуловимого… Бражник язык (бабочка колибри) на цветах цинии сегодня в моем саду!.. Что сказать, скорый "зараз"!.. Могилев-Подольский 07.09.25, — написала автор сообщения.

На фото хорошо видна его серовато-коричневая окраска тела, движущиеся с невероятной скоростью прозрачные крылья и длинный хоботок, которым он высасывает нектар из цветов.

Фото — Елена Сандул

Что известно об этом насекомом

Бражник язык (Macroglossum stellatarum) — это дневная бабочка из семейства бражников, которую часто называют "бабочка-колибри" из-за сходства полета с этой птицей. Размах его крыльев составляет около 4-5 сантиметров.

Это насекомое играет важную роль в экосистеме как опылитель растений. Благодаря своему длинному хоботку бражник может доставать нектар из глубоких цветков, одновременно перенося пыльцу между растениями. Это делает его ценным помощником для садоводов и сельского хозяйства.

Интересно, что бражники языки также могут быть полезны в борьбе с сорняками. Некоторые виды этих насекомых на стадии гусениц питаются листьями нежелательных растений, естественным образом контролируя их распространение.

Бражник язык — миграционный вид, прилетающий в Украину из южных регионов. Встречается он преимущественно летом и в начале осени в садах, парках и цветущих лужайках. Насекомое активно в дневное время, особенно в теплые солнечные часы, когда посещает цветы для питания нектаром.

