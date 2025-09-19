Скважина ушла под воду, а людей эвакуировали: на Харьковщине есть необычное "мертвое" озеро (фото, видео)

На Харьковщине есть соленое озеро, которое образовалось в результате выброса газа во время буровых работ

В Харьковской области есть уникальное природное явление — соленое озеро, которое стало известным благодаря своей необычной истории возникновения и свойствам воды.

Во время бурения газовой скважины возле села Антоновки, что на Харьковщине, произошел мощный взрыв, вызванный высоким давлением газа, прорвавшегося на поверхность. Несколько позже образовался кратер и он заполнился соленой водой, как написали в "Funtime".

История выброса

Соленое озеро под Харьковом образовалось из-за техногенной аварии на газовой скважине глубиной 3000 метров, которая проходила через соляной пласт. Из-за аномально высокого давления газа (более 300 атмосфер) он прорвался наружу, вызвав фонтан и обвал почвы. Это была чрезвычайная ситуация, во время которой работников скважины и жителей села Антоновка пришлось эвакуировать. Сама скважина и часть территории провалились, образовав кратер диаметром 60 метров, который заполнился водой подземных источников, насыщенной солью.

Чтобы избежать экологической катастрофы, газ пытались сжечь, а позже законсервировали объект с помощью наклонных скважин, которые позже залили бетонным раствором. С тех пор добыча газа на этом участке приостановлена, а озеро стало популярной достопримечательностью.

Как туда доехать

Чтобы увидеть соленое озеро в Антоновке, можно воспользоваться железнодорожным или автобусным транспортом. Поездом следует ехать до станции Кегичевка (с пересадкой в Краснограде), а оттуда — пройти пешком около 7 км. Также можно ехать автобусом до Кегичевки, выйти на повороте к селу Антоновка и продолжить путь пешком.

Где находится соленое озеро

