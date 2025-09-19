Свердловина пішла під воду, а людей евакуювали: на Харківщині є незвичайне "мертве" озеро (фото, відео)

На Харківщині є солоне озеро, яке утворилося внаслідок викиду газу під час бурових робіт

В Харківській області є унікальне природне явище — солоне озеро, яке стало відомим завдяки своїй незвичайній історії виникнення та властивостям води.

Під час буріння газової свердловини біля села Антонівки, що на Харківщині, стався потужний вибух, спричинений високим тиском газу, що прорвався на поверхню. Трохи пізніше утворився кратер і він заповнився солоною водою, як написали у "Funtime".

Історія викинення

Солоне озеро під Харковом утворилося через техногенну аварію на газовій свердловині глибиною 3000 метрів, яка проходила через соляний пласт. Через аномально високий тиск газу (понад 300 атмосфер) він прорвався назовні, спричинивши фонтан та обвал ґрунту. Це була надзвичайна ситуація, під час якої працівників свердловини та мешканців села Антонівка довелось евакуювати. Сама свердловина та частина території провалилися, утворивши кратер діаметром 60 метрів, який заповнився водою підземних джерел, насиченою сіллю.

Щоб уникнути екологічної катастрофи, газ намагалися спалити, а пізніше законсервували об’єкт за допомогою похилих свердловин, які пізніше залили бетонним розчином. З того часу видобуток газу на цій ділянці призупинено, а озеро стало популярною пам’яткою.

Як туди доїхати

Щоб побачити солоне озеро в Антонівці, можна скористатися залізничним або автобусним транспортом. Потягом слід їхати до станції Кегичівка (з пересадкою в Краснограді), а звідти — пройти пішки близько 7 км. Також можна їхати автобусом до Кегичівки, вийти на повороті до села Антонівка і продовжити шлях пішки.

Де знаходиться солоне озеро

