Маленький украинец поймал краснокнижную "золотую рыбку". Его редкий улов попал на фото

Золотой карась занесен в Красную книгу

В Киевской области юный рыбак поймал золотого карася, однако он занесен в Красную книгу. Исчезающий карась похож на золотую рыбку.

Соответствующее фото появилось в Facebook. Мальчик гордо позирует с краснокнижной рыбой на леске.

Золотой карась, пойманный маленьким украинцем

Автор публикации проживает в Фастове, где, скорее всего, и была рыбалка. Между тем ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала "Телеграфу", что карась обыкновенный или золотой, исчезает и находится под угрозой. Этого золотого карася хорошо помнят рыбаки старшего поколения, передающие эти легенды младшим.

"Сначала мы думали, что его (карася обыкновенного — ред.) сильно угнетает карась серебристый, но это не основная проблема. Сейчас в Украине нет этих пойменных водоемов, где виды могут сохраняться длительное время", — объяснила ихтиолог.

Напомним, не только краснокнижные виды рыб исчезают из украинских водоемов. Из-за изменения климата и нарушения гидрологического режима исчезают привычные для Украины представители водного мира. Наиболее страдают виды, требующие быстрого течения и высокого содержания кислорода в воде, рассказала Куцоконь.

Ранее в соцсетях активно распространяли фото из Киева: женщина на Днепре поймала необычный трофей — угря весом 1,2 кг. Кадр сразу вызвало оживленное обсуждение, ведь такая находка для столичных водоемов — редкость. Из-за человеческой деятельности она почти исчезла из водоемов нашего государства.