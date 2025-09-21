Эти кадры были у каждого школьника в "нулевых". Как делали фото с популярными звездами

Сейчас это только воспоминание в альбоме

Вспомните свои школьные годы начала 2000-х – наверное, у вас тоже сохранился тот самый кадр, где вы "обнимаетесь" с Настей Каменских, стоите рядом с Потапом или позируете вместе с участницами группы "ВИА Гра". Эти фотографии были настоящим хитом среди школьников того времени.

"Телеграф" расскажет, как делали такие фотографии. А также, в чем была их сущность.

Как это работало

Механизм был достаточно прост: школьные фотографы делали портретные снимки учащихся, а затем с помощью Photoshop "подселяли" их к популярным украинским артистам. Дети могли выбирать из широкого каталога звезд – от поп-исполнителей до телеведущих. Стоимость услуги в 2007 году составила 10 грн.

Не только фото со звездами

Услуги школьных "фотошоперов" не ограничивались только звездными фотосессиями. Большим спросом пользовались праздничные открытки – особенно до 8 марта для бабушек и крестных. На таких открытках размещали теплые пожелания и фотографии ребенка в красивом оформлении.

Прошедшая эпоха

Сегодня эти фотографии вызывают ухмылку. Они стали символом эпохи, когда цифровая обработка фото только входила в обиход, а возможность "сфотографироваться" с кумиром казалась настоящим чудом.

Для многих украинцев эти кадры остаются милыми воспоминаниями детства – времен, когда мечты казались более близкими, а технологии открывали новые возможности для творчества и фантазии.

