Первая таблоидная газета Украины: каким был когда-то "Бульвар Гордона" (фото)
-
-
Газета "Бульвар Гордона" имела тираж в сотни тысяч экземпляров.
Украинская пресса 90-х годов быстро реагировала на общественные изменения и запросы аудитории. Одним из самых ярких примеров этого стал еженедельник "Бульвар", впоследствии трансформировавшийся в "Бульвар Гордона". Издание стало первым массовым таблоидом страны и обрело популярность как в Украине, так и среди диаспоры за рубежом.
"Бульвар" появился в 1995 году благодаря журналисту Дмитрию Гордону, ставшему его главным редактором. По словам самого Гордона, название возникло случайно после концерта певицы Маши Распутиной, когда на сцене прозвучала фраза о группе "Бульвар". Газета с самого начала позиционировала себя как развлекательное и сенсационное издание, ориентированное на массовую аудиторию.
В конце 90-х еженедельник активно рекламировал услуги экстрасенсов, астрологов и целителей. В 2001 году на его страницах можно было встретить Алана Чумака или Павла Глобу. В публикациях часто появлялись истории жизни звезд искусства, спорта, политики и науки, что быстро делало издание темой для обсуждений.
В 2005 году Дмитрий Гордон переименовал газету в "Бульвар Гордона". Он объяснял это советом астролога Павла Глобы, якобы предусмотревшего изменение проекта. Новое издание сохранило предыдущий формат, но стало более персонализированным брендом журналиста.
Важной частью газеты был редакционный совет, в который входили десятки известных деятелей культуры, спорта, науки и политики. Среди них – Сергей Бубка, София Ротару, Иосиф Кобзон, Анатолий Кашпировский, Валерий Леонтьев, Леонид Буряк, Андрей Шевченко. В 1998-2014 годах совет возглавлял известный поэт и редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич. По словам Гордона, именно он помог газете отойти от "разнузданного направления" и придать материалам более гуманистический характер.
У газеты был огромный тираж — 570 тысяч экземпляров, а общая аудитория превышала 2,5 миллиона читателей. Ее распространяли не только на Украине, но и в США, России, Израиле, странах Европы и даже Австралии.
На страницах "Бульвара Гордона" регулярно выходили обширные интервью самого Гордона с известными деятелями современности. Это был один из ключевых форматов газеты, позволявший привлекать внимание широкого круга читателей.
В 2019 году Дмитрий Гордон ушел с должности главного редактора и передал газету в издательство ООО "Мега-пресс групп". Новым главным редактором стал Роман Греба. Тираж издания сократился до 93 тысяч экземпляров, но газета продолжает выходить на русском языке в формате таблоида.
За годы существования "Бульвар Гордона" неоднократно становился объектом скандалов. В 2000 году возле редакции нашли взрывное устройство, которое удалось обезвредить за несколько минут до предполагаемого взрыва. Газета также проводила резонансные конкурсы красоты, где участники присылали фотографии с обнаженными фото.
Несмотря на противоречивую репутацию, издание оставалось одним из самых долгоживущих таблоидов Украины. Последние опубликованные выпуски газеты датированы 2020 годом – с тех пор архивы издания не обновляются.
