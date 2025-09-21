Первая таблоидная газета Украины: каким был когда-то "Бульвар Гордона" (фото)

Газета "Бульвар Гордона" имела тираж в сотни тысяч экземпляров.

Украинская пресса 90-х годов быстро реагировала на общественные изменения и запросы аудитории. Одним из самых ярких примеров этого стал еженедельник "Бульвар", впоследствии трансформировавшийся в "Бульвар Гордона". Издание стало первым массовым таблоидом страны и обрело популярность как в Украине, так и среди диаспоры за рубежом.

"Телеграф" поведает историю газеты, её основателей и путь развития с момента сотворения до реального времени.

"Бульвар" появился в 1995 году благодаря журналисту Дмитрию Гордону, ставшему его главным редактором. По словам самого Гордона, название возникло случайно после концерта певицы Маши Распутиной, когда на сцене прозвучала фраза о группе "Бульвар". Газета с самого начала позиционировала себя как развлекательное и сенсационное издание, ориентированное на массовую аудиторию.

В конце 90-х еженедельник активно рекламировал услуги экстрасенсов, астрологов и целителей. В 2001 году на его страницах можно было встретить Алана Чумака или Павла Глобу. В публикациях часто появлялись истории жизни звезд искусства, спорта, политики и науки, что быстро делало издание темой для обсуждений.

Первые выпуски газеты, загруженные в архив издания

В 2005 году Дмитрий Гордон переименовал газету в "Бульвар Гордона". Он объяснял это советом астролога Павла Глобы, якобы предусмотревшего изменение проекта. Новое издание сохранило предыдущий формат, но стало более персонализированным брендом журналиста.

Выпуски "Бульвара Гордона" за 2006 год

Важной частью газеты был редакционный совет, в который входили десятки известных деятелей культуры, спорта, науки и политики. Среди них – Сергей Бубка, София Ротару, Иосиф Кобзон, Анатолий Кашпировский, Валерий Леонтьев, Леонид Буряк, Андрей Шевченко. В 1998-2014 годах совет возглавлял известный поэт и редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич. По словам Гордона, именно он помог газете отойти от "разнузданного направления" и придать материалам более гуманистический характер.

У газеты был огромный тираж — 570 тысяч экземпляров, а общая аудитория превышала 2,5 миллиона читателей. Ее распространяли не только на Украине, но и в США, России, Израиле, странах Европы и даже Австралии.

Выпуск газеты "Бульвар Гордона" за 2012 год

На страницах "Бульвара Гордона" регулярно выходили обширные интервью самого Гордона с известными деятелями современности. Это был один из ключевых форматов газеты, позволявший привлекать внимание широкого круга читателей.

Обложки выпусков "Бульвара Гордона" за 2016 год

В 2019 году Дмитрий Гордон ушел с должности главного редактора и передал газету в издательство ООО "Мега-пресс групп". Новым главным редактором стал Роман Греба. Тираж издания сократился до 93 тысяч экземпляров, но газета продолжает выходить на русском языке в формате таблоида.

За годы существования "Бульвар Гордона" неоднократно становился объектом скандалов. В 2000 году возле редакции нашли взрывное устройство, которое удалось обезвредить за несколько минут до предполагаемого взрыва. Газета также проводила резонансные конкурсы красоты, где участники присылали фотографии с обнаженными фото.

Несмотря на противоречивую репутацию, издание оставалось одним из самых долгоживущих таблоидов Украины. Последние опубликованные выпуски газеты датированы 2020 годом – с тех пор архивы издания не обновляются.

Напомним, ранее Телеграф писал, что новости из Украины и мира всегда вызывали интерес у читателей. Именно поэтому во второй половине 90-х и начале 2000-х годов газеты имели высокую популярность. Среди них особое место занимала Kyiv Post — первая и известная англоязычная газета в Украине.