Перша таблоїдна газета України: яким був колись "Бульвар Гордона" (фото)

Газета "Бульвар Гордона" мала наклад у сотні тисяч примірників

Українська преса 90-х років швидко реагувала на суспільні зміни та запити аудиторії. Одним із найяскравіших прикладів цього став тижневик "Бульвар", який згодом трансформувався у "Бульвар Гордона". Видання стало першим масовим таблоїдом країни й здобуло популярність як в Україні, так і серед діаспори за кордоном.

"Телеграф" розповість історію газети, її засновників та шлях розвитку від моменту створення до сьогодення.

"Бульвар" з’явився у 1995 році завдяки журналісту Дмитру Гордону, який став його головним редактором. За словами самого Гордона, назва виникла випадково після концерту співачки Маші Распутіної, коли на сцені прозвучала фраза про гурт "Бульвар". Газета від початку позиціонувала себе як розважальне та сенсаційне видання, орієнтоване на масову аудиторію.

Наприкінці 90-х тижневик активно рекламував послуги екстрасенсів, астрологів та цілителів. У 2001 році на його сторінках можна було зустріти Алана Чумака чи Павла Глобу. У публікаціях часто з’являлися історії з життя зірок мистецтва, спорту, політики й науки, що швидко робило видання темою для обговорень.

Перші випуски газети, які були завантажені до архіву видання

У 2005 році Дмитро Гордон перейменував газету на "Бульвар Гордона". Він пояснював це порадою астролога Павла Глоби, який нібито передбачив зміну проєкту. Нове видання зберегло попередній формат, але стало більш персоналізованим брендом журналіста.

Випуски "Бульвару Гордона" за 2006 рік

Важливою частиною газети була редакційна рада, до якої входили десятки відомих діячів культури, спорту, науки та політики. Серед них – Сергій Бубка, Софія Ротару, Йосип Кобзон, Анатолій Кашпіровський, Валерій Леонтьєв, Леонід Буряк, Андрій Шевченко. У 1998–2014 роках раду очолював відомий поет і редактор журналу "Огонек" Віталій Коротич. За словами Гордона, саме він допоміг газеті відійти від "розгнузданого напряму" та надати матеріалам більш гуманістичного характеру.

Газета мала величезний наклад — 570 тисяч примірників, а загальна аудиторія перевищувала 2,5 мільйони читачів. Її поширювали не лише в Україні, а й у США, Росії, Ізраїлі, країнах Європи та навіть Австралії.

Випуск газети "Бульвар Гордона" за 2012 рік

На шпальтах "Бульвару Гордона" регулярно виходили великі інтерв’ю самого Гордона з відомими діячами сучасності. Це був один із ключових форматів газети, що дозволяв привертати увагу широкого кола читачів.

Обкладинки випусків "Бульвару Гордона" за 2016 рік

У 2019 році Дмитро Гордон залишив посаду головного редактора та передав газету у видавництво ТОВ "Мега-прес груп". Новим головним редактором став Роман Греба. Наклад видання скоротився до 93 тисяч примірників, але газета продовжує виходити російською мовою у форматі таблоїда.

За роки існування "Бульвар Гордона" неодноразово ставав об’єктом скандалів. У 2000 році біля редакції знайшли вибуховий пристрій, який вдалося знешкодити за кілька хвилин до ймовірного вибуху. Газета також проводила резонансні конкурси краси, де учасниці надсилали світлини з оголеними фото.

Попри суперечливу репутацію, видання залишалося одним із найдовгоживучих таблоїдів України. Останні опубліковані випуски газети датовані 2020 роком — з того часу архіви видання не оновлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новини з України та світу завжди викликали інтерес у читачів. Саме тому у другій половині 90-х і на початку 2000-х років газети мали високу популярність.