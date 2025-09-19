Первая англоязычная газета Украины публиковала "массажные" объявления: как выглядели выпуски Kyiv Post десятки лет назад

Газета Kyiv Post была создана на 8 тысяч долларов

Новости о событиях в Украине и мире всегда были востребованы читателями. Поэтому газеты были в конце 90-х в начале 2000-х очень популярны. Среди них и первая и самая известная англоязычная газета в Украине Kyiv Post.

"Телеграф" расскажет, что известно об этой газете, а также как она выглядела на протяжении своей истории.

Kyiv Post — первая и самая известная англоязычная газета Украины. Она появилась в 1995 году в Киеве благодаря американскому бизнесмену Джеду Сандену. За годы существования у издания было всего три владельца: основатель Санден, уроженец Пакистана Мохаммад Захур и сириец Аднан Киван, владелец бизнеса в Одессе.

Санден создал газету вскоре после распада СССР, вложив 8 тысяч долларов, три компьютера и собрав команду из семи человек. Первые 16 страниц готовили всего два редактора в небольшой киевской квартире. Газета отвечала на запрос инвесторов, которые рассматривали Украину как новое направление для бизнеса. Санден придерживался либертарианских и антикоммунистических взглядов, развивал модель редакционной независимости, но допускал публикацию сомнительной рекламы.

Издание имело характерный дизайн конца 90-х – большие заголовки, яркие цвета на первой странице и насыщенную верстку с многочисленными фотографиями. Газета выходила в формате таблоида, что делало ее удобной для чтения в транспорте и работе.

В октябре 2009 года Kyiv Post купил британец Мохаммад Захур, выложив за нее 1,1 млн долларов. Новый владелец сохранил редакцию, убрал "массажные" объявления и подтвердил курс на независимость, но запретил открытое одобрение политиков. Исключение он сделал в 2014 году, когда вместе с женой Камалией поддержал Петра Порошенко. Захур инвестировал в журналистов, увеличил тираж и качество бумаги, расширив газету до 32 страниц, а затем сократил до 16–24. Kyiv Post оставалась центром журналистских расследований, участвовала в работе над "Панамскими документами" в 2016 году.

Так газета Kyiv Post выглядела в 2010 году

Так газета Kyiv Post выглядела в 2012 году

Так газета Kyiv Post выглядела в 2013 году

Так газета Kyiv Post выглядела в 2018 году

21 марта 2018 года издание было продано Аднану Кивану за более чем 3,5 млн долларов. В том же году редакция заявила, что требования выпускать украинскую версию по закону могут поставить под угрозу существование газеты.

8 ноября 2021 года Kyiv Post временно прекратила выход, сотрудники были уволены. В декабре того же года газета возобновила работу в цифровом формате, однако печатная версия больше не выпускалась.

