Посадите эти растения в сентябре, и весной ваш огород будет "ломиться" от свежего урожая

Их можно смело сажать до первых заморозков

Сентябрь — отличное время для посадки: прохладная погода и дожди создают идеальные условия для укоренения. В этот период растения активно развиваются под землей, а достаточный полив поможет им подготовиться к зиме, чтобы весной обходиться меньшим количеством влаги.

Если вы хотите, чтобы в марте ваш огород и сад оживал, и радовал вас свежем урожаем, самое время подумать о посадке подходящих растений уже сейчас. Об этом пишет actualno.

Что посадить в огороде в сентября

Луковые

Лук, шалот и чеснок лучше высаживать в сентябре — до конца ноября. Делать это стоит за несколько недель до первых заморозков, чтобы растения успели нарастить крепкие корни и спокойно перезимовать.

Тюльпаны и другие луковичные растения

Луковичные — одни из главных растений для осенней посадки, которые зацветут весной. Лучше всего приживаются тюльпаны, гиацинты, подснежники и крокусы. Нарциссы также можно сажать до промерзания почвы, ведь им нужен период охлаждения для пробуждения и укоренения. Оптимальное время посадки — при температуре почвы около 15 °C и ночных показателях от 4 до 10 °C.

Фото: freepik

Шпинат

Осенью шпинат высаживают, чтобы корни успели укрепиться до холодов. Оптимальное время — сентябрь и позже, когда становится прохладнее. Зимой шпинат защищают холодным парником, укрытием или колпаком, а под снегом он переносит даже сильные морозы. С приходом весны появляются новые сочные побеги, готовые к сбору.

Сливы

Осень — удачное время посадить фруктовые деревья. Сливы лучше растут рядом с совместимыми деревьями-опылителями, ведь большинство сортов не самоопыляются. Для хорошего урожая выбирайте солнечное место с 6-8 часами света в день.

Многолетние растения

Сентябрь — подходящее время для посадки многолетников. Эхинацея панамская выделяется ярко-красными цветами и темными стеблями, но из-за своей засухоустойчивости плохо переносит избыточную влагу.

Конец лета идеально подходит для посадки еще одного овоща. Ранее мы писали, когда и как сажать капусту, чтобы получить урожай осенью.