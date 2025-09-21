Метеочувствительным людям приготовиться: к концу сентября погода готовит неприятные сюрпризы

Порывы ветра будут достаточно ощутимы

Синоптики предупреждают, что в конце сентября в Украине произойдет резкое изменение погоды, которая может стать настоящим испытанием для метеозависимых людей. По прогнозу, 23-25 сентября вся Европа, включая Украину, окажется под влиянием мощных северо-западных потоков, которые принесут масштабную волну холода.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Температура упадет сразу на 10-13 градусов в сутки, а вместе с этим ожидаются значительные колебания атмосферного давления и сильные порывы ветра, которые 25 сентября будут достигать 15-20 м/с.

В северных и западных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

Такие резкие изменения климатических условий способны вызвать ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых людей, поэтому врачи советуют заранее подготовиться к возможному дискомфорту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что среднесуточная температура пока держится на уровне около +15 °С и выше, хотя время от времени встречаются короткие периоды похолодания. В ближайшие дни ожидается настоящее противостояние летом и осенью: погода станет изменчивой из-за активизации динамических атмосферных процессов над Атлантикой и Европой.