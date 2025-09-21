Киеву прогнозируют "бабье лето": синоптики дали прогноз, когда еще можно погреться

В начале недели в Киеве ожидается теплая погода — до 27 теплых градусов

Погода в середине сентября радует киевлян, ведь в городе тепло, как летом. Такая синоптическая ситуация прогнозируется и в начале недели — 22-23 сентября.

По данным Meteofor и Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни на небе почти не будет облаков. Температура не упадет ниже +25 градусов.

Итак, воскресенье, 21 сентября, пройдет ясным и теплым, по данным Meteofor. Такими же ожидаются и понедельник-вторник, 22 и 23 сентября. В то же время температура днем должна подскочить до +25…27 градусов, а ночью — опуститься до +13…15 градусов. Сильнейшие ветры будут бушевать в начале недели — свежие 8-10 м/с.

Какая будет температура в Киеве

Почти таким же прогнозом поделились в Укргидрометцентре. В ближайшие дни, 21-23 сентября, в столице будет царить солнце, но облака все же иногда будут плавать на небе.

По словам синоптиков, показатели на термометрах в дневное время поднимутся до +24…26 градусов, а в ночное — упадут до +11…13 градусов. Сила ветров не превысит свежих 8-10 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

