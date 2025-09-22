Дія запустила базовую социальную помощь для семей в сложных обстоятельствах: какая сумма

Три категории семей смогут оформить соцпомощь в Дії в более 4 тысяч

В приложении Дія теперь можно оформить базовую социальную помощь для семей. Это касается тех, кто оказался в сложных жизненных условиях.

Размер выплат привязан к базовой величине — 4 500 грн. Заявку могут подавать три категории украинцев. Выплаты поступают на Дія.Карту, как объяснили в Дії.

Базовая социальная помощь доступна:

семьям, которые уже получают помощь как малообеспеченные;

одиноким родителям с выплатами на детей;

семьям, где другой родитель не платит алименты.

Для многодетных семей с помощью на детей сервис временно недоступен. Такие семьи могут подать письменное заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить помощь в действии

Обновите приложение и авторизуйтесь; В разделе Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь выберите Получить помощь; Дождитесь уведомления о рассчитанной ежемесячной сумме; Если сумма подходит, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Карту для выплаты. Подтвердите отказ от других видов помощи, объединенных в одну выплату. Подтвердите заявление Дія.Підписом и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи. После сбора всех подписей заявление автоматически отправляется. После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

Для использования услуги требуются биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Размер и расчет выплат

Базовая социальная помощь рассчитывается от базовой величины (4 500 грн в 2025 году) и индивидуально для каждой семьи. Сумма равна разнице между общей базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Каждая семья может выбрать: получать новую базовую помощь или оставить "классические" выплаты, которые уже получает.

Пилотный проект и перспективы

Пилотный проект стартовал в июле 2025 года и продлится два года. Параллельно ведется работа над тем, чтобы ввести базовую социальную помощь на постоянной основе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине детям, возвращенным с временно оккупированных территорий (ВОТ) или после депортации, будут выплачиваться денежная помощь.