Укр

Дія запустила базовую социальную помощь для семей в сложных обстоятельствах: какая сумма

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
В Дії семьям можно оформить социальную помощь Новость обновлена 22 сентября 2025, 16:53
В Дії семьям можно оформить социальную помощь. Фото Коллаж "Телеграфа"

Три категории семей смогут оформить соцпомощь в Дії в более 4 тысяч

В приложении Дія теперь можно оформить базовую социальную помощь для семей. Это касается тех, кто оказался в сложных жизненных условиях.

Размер выплат привязан к базовой величине — 4 500 грн. Заявку могут подавать три категории украинцев. Выплаты поступают на Дія.Карту, как объяснили в Дії.

Базовая социальная помощь доступна:

  • семьям, которые уже получают помощь как малообеспеченные;
  • одиноким родителям с выплатами на детей;
  • семьям, где другой родитель не платит алименты.

Для многодетных семей с помощью на детей сервис временно недоступен. Такие семьи могут подать письменное заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить помощь в действии

  1. Обновите приложение и авторизуйтесь;
  2. В разделе Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь выберите Получить помощь;
  3. Дождитесь уведомления о рассчитанной ежемесячной сумме;
  4. Если сумма подходит, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Карту для выплаты.
  5. Подтвердите отказ от других видов помощи, объединенных в одну выплату.
  6. Подтвердите заявление Дія.Підписом и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.
  7. После сбора всех подписей заявление автоматически отправляется.
  8. После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

Для использования услуги требуются биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Размер и расчет выплат

Базовая социальная помощь рассчитывается от базовой величины (4 500 грн в 2025 году) и индивидуально для каждой семьи. Сумма равна разнице между общей базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Каждая семья может выбрать: получать новую базовую помощь или оставить "классические" выплаты, которые уже получает.

Пилотный проект и перспективы

Пилотный проект стартовал в июле 2025 года и продлится два года. Параллельно ведется работа над тем, чтобы ввести базовую социальную помощь на постоянной основе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине детям, возвращенным с временно оккупированных территорий (ВОТ) или после депортации, будут выплачиваться денежная помощь.

Теги:
#Семья #Помощь #Выплаты #ДИЯ