Дія запустила базову соціальну допомогу для родин у складних обставинах: яка сума

Три категорії сімей зможуть оформити соцдопомогу в Дії в понад 4 тисячі

У застосунку Дія тепер можна оформити базову соціальну допомогу для сімей. Це стосується тих, хто опинився у складних життєвих умовах.

Розмір виплат прив’язаний до базової величини – 4 500 грн. Заявку можуть подавати три категорії українців. Виплати надходять на Дія.Картку, як пояснили в Дії.

Базова соціальна допомога доступна:

сім’ям, які вже отримують допомогу як малозабезпечені;

одиноким батькам із виплатами на дітей;

родинам, де інший із батьків не сплачує аліменти.

Для багатодітних сімей із допомогою на дітей сервіс тимчасово недоступний. Такі родини можуть подати письмову заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Як оформити допомогу у Дії

Оновіть застосунок та авторизуйтеся; У розділі Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога оберіть Отримати допомогу; Дочекайтеся сповіщення про розраховану щомісячну суму; Якщо сума підходить, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку для виплат. Підтвердьте відмову від інших видів допомоги, які будуть об’єднані в одну виплату. Засвідчіть заяву Дія.Підписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини. Після збору всіх підписів заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Для користування послугою потрібні біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) та верифікований податковий номер (РНОКПП).

Розмір і розрахунок виплат

Базова соціальна допомога розраховується від базової величини (4 500 грн у 2025 році) та індивідуально для кожної сім’ї. Сума дорівнює різниці між загальною базовою величиною для всіх членів родини та їхнім середньомісячним доходом.

Кожна сім’я може обрати: отримувати нову базову допомогу або залишити "класичні" виплати, які вже отримує.

Пілотний проєкт і перспективи

Пілотний проєкт стартував у липні 2025 року та триватиме два роки. Паралельно ведеться робота над тим, щоб запровадити базову соціальну допомогу на постійній основі.

