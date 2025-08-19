Родить станет выгоднее? Какую новую поддержку родителям предлагает государство

Закон предусматривает 6 основных пунктов

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13532, существенно изменяющий систему помощи семьям в период беременности матери и после рождения ребенка. "За" проголосовали 290 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Данная инициатива предусматривает целый ряд нововведений, направленных на облегчение финансовой нагрузки на молодых родителей.

50 000 грн — одноразовая помощь при рождении ребенка.

Если раньше выплата составляла 41 280 грн и выдавалась по частям, теперь родители будут получать всю сумму сразу.

"Пакунок малюка" сохранится, но станет более гибким.

Его можно будет заказать уже с 36-й недели беременности, а не только после родов.

7 000 грн ежемесячно – новая дородовая помощь для женщин без страхового стажа.

Выплачивается в течение беременности.

7 000 грн ежемесячно по уходу за ребенком до 1 года.

Помощь назначается маме, папе или даже бабушке/дедушке, которые остаются дома.

Программа "єЯсла":

компенсация расходов на детсад до 8 000 грн ежемесячно , если родители выходят на работу после первого года жизни ребенка;

, если родители выходят на работу после первого года жизни ребенка; или государство платит ЕСВ за родителя, который остается дома, чтобы сохранялся страховой стаж.

5 000 грн — единовременная выплата для каждого первоклассника.

"Пакунок школяра" поможет приобрести необходимые вещи в школу.

Инфографика законопроекта №13532

