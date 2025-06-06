По 50 тысяч на ребенка. В Украине родители могут получить новую помощь

Она не будет влиять на другие выплаты или субсидии

В Украине детям, возвращенным с временно оккупированных территорий (ВОТ, на украинском тимчасово окуповані території (ТОТ)) или после депортации, будут выплачиваться денежная помощь. Единоразово они будут получать 50 тысяч грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины. Такие деньги должны помочь родителям создать надлежащие условия для детей.

"Государство ввело единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что эти "подъемные" не будут вливать на какие-либо другие социальные выплаты или субсидии. Чтобы получить деньги, следует обратиться в Государственную службу Украины по делам детей и пройти соответствующую процедуру.

Напомним, одинокие родители, мать или отец, в Украине имеют право на денежную помощь на ребенка. Она будет предоставляться ежемесячно и оформить ее можно онлайн. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Получить деньги могут также одинокие усыновители или родители, у которых умер один из супругов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые украинцы получат до 4500 грн помощи. В Украине стартует экспериментальная программа соцпомощи, которая заменит сразу несколько нынешних выплат.